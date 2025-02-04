Татарстанцы переходят на мобильные устройства с Type-C

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

В России растет востребованность зарядных устройств на Type-C. За последние 2 года в объединенной розничной сети МегаФона и Yota их стали приобретать на 28% чаще. Это можно объяснить универсальностью разъема: в последние годы существенно выросло число гаджетов с USB-C. Переходу способствовало и решение Еврокомиссии об использовании единого разъема на всех мобильных и зарядных устройствах, окончательно вступившее в силу в конце прошлого года.

В Татарстане доля Type-C в АЗУ выросла с 20% до 31%, в СЗУ (без учета беспроводных зарядок) – с 57% до 62%, на дата-кабелях – с 35% до 45%. При этом автомобильные зарядные устройства стали рекордсменами по приросту USB-C – их стали приобретать в 2,2 раза чаще. Для сравнения: продажи всех зарядных устройств с microUSB за тот же период упали на 82%, а с Lightning – выросли всего на 2%.

Сегодня практически завершился переход смартфонов на разъем Type-C. Если 3 года назад их можно было встретить в основном у смартфонов на операционной системе Android, то начиная с 2023 года начался активный переход всех смартфонов на USB-C, включая iPhone. Данный разъем несколько лет назад начал появляться и на ноутбуках и планшетах.

Вслед за смартфонами производители адаптировали под новые требования рынка и зарядные устройства. Среди них – дата-кабели, которые теперь оснащены Type-C как минимум с одной стороны – с той, которая подсоединяется к устройству (смартфону, планшету и т. д.). Однако можно уже найти и кабели, имеющие USB-C с обеих сторон. Любая из них подойдет для подключения как к смартфону, так и к зарядному устройству – сетевому (СЗУ), которое подсоединяется к стандартной розетке, или автомобильному (АЗУ), которое вставляется в прикуриватель автомобиля. Первое выручит дома или в офисе, второе – в дороге.

«Явный рост спроса на USB-C наметился еще год назад, а сейчас уже большинство новых устройств оснащается этим разъемом. Как следствие, растет спрос и на соответствующие зарядные устройства. Тем не менее мы не планируем сокращать ассортимент зарядных устройств с другими разъемами, поскольку у пользователей на руках остается достаточно много устройств с USB-A, microUSB и другими типами», – поделился директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

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