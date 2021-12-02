Татарстанцы перевели 4,5 млн рублей на образовательные карты своих детей через СБП

За период с марта по ноябрь 2021 года в Татарстане сумма пополнений «Образовательной карты» через Систему быстрых платежей (СБП) достигла 4,5 млн рублей. Это следует из данных АО «Социальная карта».

С 2021 года родители ребенка имеют возможность пополнить «Образовательную карту» без комиссии через Систему быстрых платежей.

Проект «Образовательная карта» позволяет школьникам оплачивать покупки в школьной столовой и городском транспорте Казани. Кроме того, родители получают возможность контролировать питание ребенка и получать оповещения о его перемещении. Проект также приучает детей пользоваться платежными сервисами со школьных лет.

Пополнить «Образовательную карту» можно как в личном кабинете родителя на сайте, так и через мобильное приложение «Обркарта 2.0». Воспользоваться сервисом могут клиенты банков — участников СБП.