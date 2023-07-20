Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцы передали порядка 150 книг детям из ДНР и ЛНР
Татарстанцы передали порядка 150 книг — энциклопедий, сказок и классики — детям из Донецкой и Луганской народных республик. Участниками акции «Дети — детям» стали представители Управления Росреестра и Роскадастра по РТ.
Акция, напомним, проходит по всей России. Принять участие в ней может каждый. Собранную детскую и подростковую художественную литературу передают затем ребятам из новых регионов.
Собранные татарстанцами книги были переданы в гуманитарный штаб «Мы вместе», созданный при поддержке «Единой России» и «Молодой гвардии Единой России».
«Сотрудники Росреестра и Роскадастра по Республике Татарстан всегда принимают активное участие в различных благотворительных мероприятиях. Акция „Дети — детям“ также не стала исключением. Мы оперативно собрали книги и надеемся, что совсем скоро они будут доставлены юным и взрослым читателям», — поделилась пресс-секретарь Управления Росреестра по Республике Татарстан Галина Галиуллина.
Руководитель татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов добавил, что гуманитарный штаб «Мы вместе» продолжает работу. Он находится в доме № 12 по ул.Горького и открыт по будням с 9 утра до 6 вечера.
«Мы принимаем предметы первой необходимости, продукты питания, вещи, предназначенные для детей, — рассказал он. — Сегодня к работе гуманитарного штаба также подключились Росреестр и Роскадастр по Республике Татарстан. Они принесли книги, которые мы также передадим на территорию Донбасса в наши подшефные города Лисичанск и Рубежное».
По его словам, книги востребованы у ребят из Донбасса, ведь книжный фонд на русском языке на этих территориях был полностью уничтожен. Поэтому жители просят привозить им книги, газеты и журналы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»