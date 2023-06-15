Татарстанцы перечислили проблемы, с которыми столкнулись при работе до 18-летия

Основными проблемами, с которыми сталкивались татарстанцы, начавшие работать до 18 лет, стали невыплата зарплаты, несоответствие вакансии реальным задачам и сложности совмещения рабочих задач с учебой. Об этом в опросе, проведенном hh.ru, рассказали взрослые респонденты, которые стали работать до совершеннолетия.

По словам же подростков, которые пока не начинали работать, их трудоустройству мешает отсутствие хороших вариантов (64%), сложность выбора между учебой и работой (34%), риск попасть к «недостойному работодателю» (23%). 11% работать запрещают родители, а 4% заявили, что не испытывают необходимости в подработке.

«Кстати, 76% опрошенных соискателей из РТ в возрасте до 18 лет считают, что их родители положительно относятся к раннему трудоустройству. Еще 21% уверен в нейтральном отношении родителей, а 3% считают, что оно негативное», — говорится в сообщении.

Перечисляя условия для успешного трудоустройства подростков, татарстанцы чаще всего называют гибкий график — 78%, отсутствие тяжелой физической нагрузки — 68%, ограничение по рабочим часам — 63% и официальное трудоустройство — 51%. Кроме того, их интересуют близость работы к дому, наличие страховки и удаленка.