Татарстанцы перечислили более 3 млн рублей для мобилизованных и их семей

Жители Татарстана собрали более 3 млн рублей в помощь мобилизованным и их семьям. Об этом сообщил ответственный координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Татарстанцы жертвуют денежные средства на специальные счета движения. Совместно с общественными объединениями и предпринимателями организован сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан и членов их семей в городах и районах республики», — рассказал спикер.

В частности, по словам Сафина, формируется запас необходимых вещей: продуктов питания, медикаментов, одежды и разных принадлежностей. «Данные позиции формируются и расходуются по мере необходимости поддержки мобилизованных граждан и их семей, а также жителей Донбасса. Гуманитарная помощь собирается по принципу „про запас”», — подчеркнул он.

Так, в пункты сбора мобилизованных передано 2,5 тонны кондитерских изделий, 6 тыс. теплых носков, комплекты термобелья и многое другое. Жителям Донбасса было направлено 72 тонны гуманитарной помощи.

Кроме того, на базе движения формируются волонтерские штабы для оказания адресной поддержки семей по бытовым нуждам, присмотру за детьми, покупке продуктов, помощи с выгулом домашних животных. «И это только часть поддержки, которое движение оказывает уже сейчас. И количество видов поддержки будет расти с каждым днем», — заверил координатор.

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов уточнил, что помощь оказывают не только предприятия и организации, но и частные лица. «Средний размер пожертвований составляет тысячу рублей», — заметил он.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева добавила, что жены мобилизованных могут обратиться в Минмолодежи, чтобы для их детей был организован отдых в период осенних каникул.