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Татарстанцы отремонтировали систему отопления в детском саду Лисичанска
Аварийные бригады из Татарстана продолжают помогать ресурсным и жилищным организациям Лисичанска.
Помимо основных своих обязанностей, заключающихся в устранении аварий на сетях тепло- и водоснабжения, специалисты из Казани и Зеленодольска готовят к приему тепла жилые дома и соцобъекты.
Так, по данным на 29 ноября, татарстанцы уже отремонтировали системы отопления в 23 многоэтажных домах Лисичанска и запустили тепло в детский сад.
Напомним, две аварийные бригады прибыли из Татарстана в Лисичанск в первых числах ноября. Специалисты шефа-региона находятся на территории по две недели, после чего проходит их ротация.
В Луганскую народную республику, вместе с рабочими, прибыли необходимая спецтехника и оборудование.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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