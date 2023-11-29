Татарстанцы отремонтировали систему отопления в детском саду Лисичанска

Аварийные бригады из Татарстана продолжают помогать ресурсным и жилищным организациям Лисичанска.

Помимо основных своих обязанностей, заключающихся в устранении аварий на сетях тепло- и водоснабжения, специалисты из Казани и Зеленодольска готовят к приему тепла жилые дома и соцобъекты.

Так, по данным на 29 ноября, татарстанцы уже отремонтировали системы отопления в 23 многоэтажных домах Лисичанска и запустили тепло в детский сад.

Напомним, две аварийные бригады прибыли из Татарстана в Лисичанск в первых числах ноября. Специалисты шефа-региона находятся на территории по две недели, после чего проходит их ротация.

В Луганскую народную республику, вместе с рабочими, прибыли необходимая спецтехника и оборудование.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.