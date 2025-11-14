Татарстанцы отправили около 10 тонн гуманитарной помощи военным

Жители Татарстана собрали и отправили в зону СВО крупную партию гуманитарной помощи общим весом около 10 тонн. Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте.

По данным организации, сбор предназначен для бойцов отдельного батальона БПЛА и проходил при участии народных полков Казани и местных добровольцев. За короткое время удалось сформировать груз, включающий 20 коробок медикаментов, квадроцикл, 10 раций, три тонны продуктов и 30 маскировочных сетей.

Кроме того, в состав отправки вошли запасные части для автомобилей, теплая одежда, лекарственные препараты и другое оборудование, запрошенное военнослужащими.

«Очередная партия гуманитарного груза для них отправлена в рамках акции "Все для Победы!"», – отметил руководитель исполкома Народного фронта в РТ Ринат Фазылов.