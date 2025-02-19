Татарстанцы отправили более 50 работ на конкурс плакатов «Театрального Приволжья»

В оргкомитет конкурса афиш и плакатов VI сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» поступило более 50 заявок от татарстанцев. Заявочная кампания завершится 20 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Принять участие в конкурсе могут жители регионов Приволжского федерального округа в возрасте от 6 до 30 лет включительно. Они должны разработать афиши или плакаты. Принимают как живописные работы, так и выполненные с использованием компьютерных технологий, графических программ. Важно, чтобы они рассказывали о фестивале «Театральное Приволжье», спектаклях или отдельных событий фестиваля.

С 21 по 28 февраля пройдет региональный отбор лучших работ, а с 1 по 14 марта – экспертная оценка. Итоги конкурса подведут 27 марта, во Всемирный день театра, одновременно с объявлением победителей фестиваля по номинациям.

Проведение фестиваля соответствует целям и задачам федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».