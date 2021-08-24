Татарстанцы отметили улучшение доступности финуслуг

Около половины жителей Татарстана отметили улучшение доступности финансовых услуг за последний год: стало проще делать платежи, открывать вклады и получать кредиты, говорится в сообщении Минэкономики республики.

Данные получены в результате опроса, который провело министерство по инициативе отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан в июне-июле текущего года. Всего в нем приняли участие около 9 тыс. жителей 45 районов республики.

Исследование показало, что уровень доступности и качества оказания финансовых услуг татарстанцам в целом находится на удовлетворительном уровне. Более 88% респондентов ответили, что не испытывают трудности в получении платежных услуг, 97,4% имеют платежную карту, в том числе 69,4% регулярно ей расплачиваются.

«По результатам опроса наиболее востребованными у татарстанцев финансовыми сервисами являются переводы с карты на карту (86,5%) и система быстрых платежей (46,3%). При этом около трети респондентов заинтересованы в получении дополнительной информации по таким финансовым продуктам и сервисам, как CashOut, Единая биометрическая система (ЕБС) и проект Банка России „Маркетплейс“», — отмечает управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Полученные результаты будут использованы в дальнейшей работе по обеспечению доступности и улучшению качества оказания финансовых услуг.