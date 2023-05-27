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Татарстанцы отдали 356 тыс. голосов за общественные пространства для благоустройства
До 31 мая продлится Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов, планируемых к благоустройству в 2024 году. По данным мониторинга, свои голоса отдали более 356 тыс. жителей Татарстана. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
Всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году стартовало 15 апреля. Оно проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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