Татарстанцы от 50 лет приглашаются на конкурс по компьютерной грамотности

Стартовал прием заявок на VIII Всероссийский конкурс «Спасибо интернету − 2022». К участию приглашаются татарстанцы в возрасте от 50 лет, которые готовы рассказать о своих успехах в достижении компьютерной грамотности, сообщают организаторы.

Участниками могут стать как пожилые люди, прошедшие специализированные курсы, так и обучившиеся работе в Сети самостоятельно.

Заявки принимаются по пяти номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет предприниматель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда» — на сайте «Азбука интернета».

Принять участие в конкурсе можно до 16 октября, подведение итогов запланировано на ноябрь-декабрь. По его итогам определят регионы, которые наиболее активно участвовали в конкурсе.

В прошлом году к конкурсу присоединились свыше 5 тыс. пенсионеров из 79 регионов России.