Татарстанцы оставили более 7 тыс. обращений после ремонта по «Нашему двору»

С начала 2023 года жители Татарстана оставили 7144 обращения после ремонта территорий по программе «Наш двор». Какие вопросы чаще всего беспокоят татарстанцев, рассказала на совещании в Доме Правительства РТ директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Так, наиболее частыми в обращениях являются некачественный отвод воды с проезжей части и отсутствие ремонта покрытия у входной группы.

По словам Зиннатуллиной, к настоящему времени работы по программе на 2023 год завершены на 99%. 33 района полностью выполнили план.

Кроме того, продолжаются встречи с жителями дворов, в которых работы по программе пройдут в следующем году. Проведено уже 90% таких мероприятий.

Совещание, напомним, со всеми районами республики провел Раис РТ Рустам Минниханов.