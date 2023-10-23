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Татарстанцы оставили более 7 тыс. обращений после ремонта по «Нашему двору»
С начала 2023 года жители Татарстана оставили 7144 обращения после ремонта территорий по программе «Наш двор». Какие вопросы чаще всего беспокоят татарстанцев, рассказала на совещании в Доме Правительства РТ директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.
Так, наиболее частыми в обращениях являются некачественный отвод воды с проезжей части и отсутствие ремонта покрытия у входной группы.
По словам Зиннатуллиной, к настоящему времени работы по программе на 2023 год завершены на 99%. 33 района полностью выполнили план.
Кроме того, продолжаются встречи с жителями дворов, в которых работы по программе пройдут в следующем году. Проведено уже 90% таких мероприятий.
Совещание, напомним, со всеми районами республики провел Раис РТ Рустам Минниханов.
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