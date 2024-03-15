Татарстанцы опубликовали более 11 тыс. фото для конкурса «Всей семьей на выборы!»

Фото: соцсети

За первые несколько часов конкурса* «Всей семьей на выборы!» татарстанцы выложили в соцсетях уже более 11 тысяч фотографий. Мероприятие приурочено к Году семьи в России.

В связи с большим наплывом желающий в первый день объявлено несколько номинаций со специальными призами для самых креативных участников. В течение трех дней самые необычные снимки можно выбрать в группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте». Получившие наибольшее количество голосов получат памятные подарки.

Присоединиться к конкурсу #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы может любая семья, принявшая участие в голосовании. Для этого нужно сделать необычное и интересное фото с браслетами, которые дают проголосовавшим на избирательных участках, и выложить его в соцсетях. Победитель, напомним, получит один из трех автомобилей Lada Vesta.

Как сообщают организаторы, от участников поступают и фото, на которых присутствуют представители нескольких поколений семьи, пожилые участники, многодетные, избиратели с грудными младенцами. Участники проживают в разных городах и районах нашей республики.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов,

На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).