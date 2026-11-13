Татарстанцы опубликовали 37 тыс. резюме за десять месяцев: пик пришелся на май

За десять месяцев этого года жители Татарстана опубликовали на портале «Работа в России» более 37 тыс. резюме. Активнее всего соискатели были в мае – 7,1 тыс. публикаций, тогда как минимальный показатель пришелся на январь (1,7 тыс.). Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кадрового центра «Работа в России» РТ.

По данным пресс-службы, почти 42% публикаций принадлежит соискателям в возрасте до 25 лет, около 20% – гражданам 40–49 лет, почти 19% – кандидатам 30–39 лет. Женщины разместили 20,8 тыс. анкет, мужчины – 16 тыс.

Чаще всего татарстанцы ищут работу, не требующую квалификации, – таких резюме 7040. Еще 4113 относятся к сфере администрирования и управления, 3165 – к образованию и науке, 2610 – к производству.

«Мы видим стабильную активность на рынке труда Татарстана. Отрадно, что больше 40% соискателей – это молодые специалисты в возрасте до 25 лет: амбициозное и активное поколение стремится заявить о себе. Востребованы как сферы производства, образования и администрирования, так и позиции, не требующие предварительной квалификации», – заметил директор Кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.

Специалисты Кадрового центра сопровождают соискателей на всех этапах поиска работы: помогают составить резюме, подобрать подходящие вакансии и пройти собеседование. Опубликовать резюме можно на портале «Работа в России» – самостоятельно или при поддержке сотрудников любого отделения Кадрового центра.