Татарстанцы определят приоритеты в работе Минтруда РТ до 7 декабря

В Татарстане проходит открытое онлайн-голосование по определению ключевых целей и задач Минтруда РТ за 2022 год. Принять участие в нем жители республики могут до 7 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

«15 октября на заседании общественного совета при Минтруде РТ экспертами были сформированы предложения по приоритетным задачам на 2022 год. Пятнадцать предложенных целей, среди которых — содействие занятости населения и трудоустройство, оказание социальной помощи особо нуждающимся, получение услуг в электронном виде, обеспечение качества жизни граждан старшего возраста, реабилитация инвалидов и другие, вынесены на открытое онлайн-голосование. Наиболее приоритетные из них определят татарстанцы», — рассказали в министерстве.

Опрос населения продлится до 7 декабря. Чтобы сделать выбор, нужно авторизоваться на портале госуслуг, перейти к сервису «Опросы жителей» и пройти голосование. Татарстанцы могут не только проголосовать за цели и задачи, которые сформировали эксперты министерств, но и предложить свой вариант. Набравшие большинство голосов цели будут вынесены на рассмотрение общественного совета при министерстве, который утвердит от пяти до семи приоритетов в работе на 2022 год.