Татарстанцы определят приоритетные направления работы Министерства культуры РТ

В Татарстане проходит онлайн-голосование по определению публичных целей и задач республиканских министерств на 2022 год. Министерство культуры Республики Татарстан не осталось в стороне в этом вопросе.

Чтобы сделать выбор, достаточно авторизоваться на республиканском портале госуслуг, перейти к сервису «Опросы жителей» и пройти голосование. Опрос продлится до 7 декабря.

Сами задачи поднимают вопросы, связанные с поддержанием республиканского кинематографа, оцифровкой документов библиотечного фонда, грантовыми проектами в сфере культуры, созданием единой электронной базы данных о писателях республики, размещением татарских классических произведений на популярных цифровых платформах, повышением квалификации работников государственных учреждений культуры Татарстана, увеличением количества мероприятий, проводимых на татарском языке в республиканских музеях и другие. Татарстанцы могут не только проголосовать за цели и задачи, которые уже сформированы, но и предложить свой вариант.

Предложения по целям и задачам на 2022 год были подготовлены группой экспертов, утвержденной Общественной палатой Республики Татарстан. В нее вошли 15 человек — представители профессионального, академического сообществ и некоммерческих организаций.

Напомним, что проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением реализуется в Татарстане с 2018 года.