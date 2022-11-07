Татарстанцы определят приоритетные направления работы министерств на 2023 год

В Татарстане сегодня стартовало голосование по определению приоритетных направлений работы шести республиканских министерств: Минздрава, Минкульта, Минсоцтруда, Минспорта и Минмолодежи. Жители республики смогут сами выбрать, какие задачи для ведомств станут самыми важными на будущий год.

Частники голосования смогут как выбрать цели и задачи, которые ранее сформировали эксперты, так и предложить свои варианты. Голосование позволит органам государственной власти сформировать акценты в работе на основании позиции граждан, а жителям – предложить решения актуальных вопросов.

Итогом публичного формирования целей и задач станет определение от пяти до семи приоритетов работы министерств на 2023 год, сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

Опрос продлится до 6 декабря в мобильном приложении «Услуги РТ» и на портале госуслуг РТ по ссылке. Результаты будут опубликованы на сайте проекта.

Напомним, голосование проводится в рамках реализации проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти. Предложения по приоритетам, которые наберут наибольшее количество голосов, в декабре обсудят на расширенных заседаниях общественных советов ведомств. Причем органы власти должны будут отчитаться о выполнении задач, сформированных совместно с населением.