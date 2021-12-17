Татарстанцы определили семь направлений работы Минобрнауки РТ на 2022 год

Определены семь приоритетных направлений работы Министерства образования и науки Татарстана на 2022 год. В них включены предложения, набравшие наибольшее количество голосов жителей республики, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство уже четвертый год активно участвует в проекте по формированию публичных целей и задач. Я считаю, что инклюзивное образование — одна из самых актуальных тем. Кроме того, в 2023 году будет проведена Специальная Олимпиада, в связи с этим ожидается огромная работа по подготовке к мероприятиям для лиц с ОВЗ», – сказал заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев.

В следующем году министерству необходимо будет разработать план мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, а также по созданию условий для учащихся с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период – до 2030 года.

Кроме того, нужно будет разработать не менее трех программ и методических пособий по вопросам противодействия психологическому насилию, буллингу, травле среди детей и подростков.

Предстоит также обеспечить повышение квалификации не менее 2 тыс. классных руководителей по программе «Психолого-педагогическое сопровождение системы воспитательной деятельности класса», охватить не менее 80% школьников мероприятиями по противодействию криминальным субкультурам.

Нужно будет увеличить с 43 до 45 количество ресурсных центров с современным оборудованием для подготовки квалифицированных кадров.

Перед министерством поставлены и такие задачи, как увеличение охвата детей от пяти до 18 лет дополнительным образованием с 67,5% до 70% и обеспечение не менее 30% детей 1 – 4-х классов отдыхом в пришкольных лагерях.