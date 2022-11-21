Татарстанцы определили предварительные задачи министерств на 2023 год

Жители Татарстана продолжают участвовать в голосовании по определению целей и задач министерств на следующий год. Предварительно, самым популярным стал опрос от Минтруда РТ — за его цели отдали голоса уже более 6 тыс. жителей республики, сообщает Общественная палата РТ.

Для Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ сейчас лидируют задачи по выбытию в семьи не менее 90% детей из социальных приютов, обеспечению высокой доли трудоустройства граждан в центрах занятости, доставке сельских жителей старше 65 лет на профилактические осмотры и диспансеризацию и другие.

Минздраву татарстанцы ставят цель — усилить выявление злокачественных образований на ранних стадиях, увеличить штат медработников на менее чем 200 человек, а число ФАПов — не менее чем на 45.

Минобрнауки РТ участники голосования рекомендуют обратить внимание на создание спортивных клубов во всех школах республики, а Минмолодежи — организацию подработок для молодых людей в свободное от учебы и работы время. Татарстанцы просят трудоустроить 15 тыс. человек.

Строительство новых спортобъектов и повышение интереса к занятиям спортом стали уже традиционными целями для Минспорта Татарстана. А Минкульту участники голосования предлагают создать единый портал о культурно-массовых мероприятиях в республике.

В Общественной палате РТ напомнили, что по итогам голосования каждое из ведомств получит по 5–7 приоритетов для работы в 2023 году. Проголосовать за понравившиеся цели либо предложить свою можно до 6 декабря на портале госуслуг Татарстана (раздел «Опросы жителей»). К настоящему моменту за различные задачи для ведомств отдано свыше 17 тыс. голосов.

Узнать результаты можно будет по ссылке.