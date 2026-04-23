Татарстанцы оплатили счета на 45 млн рублей через чат-бот госуслуг РТ в МАКСе

За девять месяцев работы в национальном мессенджере МАКС чат-бота «Госуслуги Республики Татарстан» с «Сервисами Макс жителя Татарстана» татарстанцы оплатили через него различные счета и услуги на 45 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«В МАКСе можно за пару минут записаться к врачу, оплатить налоги, интернет или ЖКХ, узнать о штрафах или найти бесплатный Wi-Fi. Сервис прост: выбрал услугу – моментально решил вопрос», – заявили в профильном ведомстве.

При этом уже свыше 35 тыс. человек авторизовались в чат-боте через профиль госуслуг. Общее количество посещений сервиса превысило 200 тыс.

Чаще всего жители РТ через чат-бот записывались на прием к врачу – более 22,8 тыс. раз. Второй по популярности услугой стала оплата ЖКХ: татарстанцы провели 5,8 тыс. транзакций на 34,8 млн рублей.

В число популярных опций также вошли: проверка штрафов ГАИ (около 5 тыс. запросов), оплата газа (3,7 тыс. платежей на 4,4 млн рублей), оплата посещения ребенком детского сада (1,2 тыс. операций на 4,2 млн рублей) и пополнение образовательной карты (757 операций на 261,8 тыс. рублей).

Кроме того, через чат-бот можно вносить платежи по социальной ипотеке, получать медицинские документы, пополнять транспортную карту, записываться на прием в разные ведомства, напомнили в Минцифры РТ.

