Татарстанцы оформили около 4 тыс. ИТ-ипотек на 36 млрд рублей

С 2022 года татарстанцы оформили порядка 4 тыс. ИТ-ипотек на сумму свыше 36,4 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булата Габдрахманова.

Льготная ипотека доступна только сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний. В Татарстане таких организаций зарегистрировано 612.

Всего же в ИТ-сфере на сегодня занято порядка 42 тыс. татарстанцев. Ежегодно в республике готовят порядка 4,5 тыс. ИТ-специалистов, при этом рынку требуется не менее 10 тыс.

«Требуется усиленный рост системы подготовки. Дефицит наиболее ощущается в сегменте высококвалифицированных кадров – программистов, инженеров, специалистов по кибербезопасности», – отметил Габдрахманов.

Программа льготной ИТ-ипотеки стартовала в России весной 2022 года. Согласно условиям, оформить ипотеку могут граждане России до 50 лет, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях. Приобрести жилье на льготных условиях можно только в новостройках по всей России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Максимальная ставка по ипотеке – 6%, максимальная сумма кредита – 9 млн рублей, а минимальный первоначальный взнос – от 20%.