За год татарстанцы оформили 3,8 тыс. объектов недвижимости по «гаражной амнистии»

Жители Татарстана оформили права на 3,8 тыс. объектов недвижимости с момента запуска «гаражной амнистии». Это 2,2 тыс. объектов гаражного назначения и 1,6 тыс. земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по республике.

«Закон о „гаражной амнистии“ вступил в силу ровно год назад — 1 сентября 2021 года. Благодаря этому жители республики могут бесплатно оформить в собственность не только гаражи, но и расположенные под ними земельные участки. Сделать это можно по упрощенной схеме в течение пяти лет — до 1 сентября 2026 года. С начала действия закона в нашем регионе по „гаражной амнистии“ уже зарегистрировано более 3,5 тыс. объектов недвижимости», — заявила заместитель руководителя ведомства Лилия Бурганова.

Лидерами по количеству заявок стали Казань и Набережные Челны — около 800 объектов в каждом из них. На третьем и четвертом местах оказались Альметьевский и Чистопольский районы, где оформлено около 730 и 430 объектов соответственно.

Зарегистрировать право собственности по «гаражной амнистии» могут граждане, которые получили гараж от государства или организации, владельцы гаражей в составе кооперативов. Для этого необходимо подать в орган местного самоуправления заявление о предоставлении земельного участка и указать в нем, что гараж возведен до 30 декабря 2004 года.

В случае принятия положительного решения орган местного самоуправления самостоятельно направит от имени гражданина заявление на регистрацию земельного участка и гаража в Управление Росреестра по Республике Татарстан.