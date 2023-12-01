Татарстанцы одержали победу в трех номинациях премии «Студент года» среди профучреждений

Представители Татарстана одержали победу в трех номинациях премии «Студент года» среди профессиональных образовательных учреждений. Молодые люди признаны лучшими в номинациях «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года» и «Студенческий клуб года», сообщает Минмолодежи РТ.

Участниками события стали 400 студентов из 60 российских регионов. Они презентовали свои достижения в 11 индивидуальных и коллективных номинациях. Конкурсные этапы финала проходили 28 и 29 ноября.

Лучшим председателем совета обучающихся стала Алена Красникова, общественником года — Малика Насибуллина, а звание лучшего спортивного клуба получил СВ «Кураж».

«До сих пор не могу поверить, что победила, — призналась Красникова. — Пока еще не озвучили мое имя, я думала, что у меня нет шансов. Эмоции переполняют, я рада и счастлива. Хочу пожелать будущим победителям: никогда не думайте о гранях возможностей. У каждого есть потенциал и талант, главное — его развивать, тогда все получится».

Как рассказал президент Лиги студентов Татарстана Шамиль Якупов, республику на конкурсе представляли 12 человек. Им удалось одержать победу в трех из пяти номинаций, в которых участвовали представители РТ.

Оценивали ребят общественные, научные и политические деятели страны, спортсмены, деятели искусства и культуры, представители СМИ и медийные личности.

В этом году проект отметил свое 10-летие. Также премия была приурочена к Году педагога и наставника, объявленному Президентом России Владимиром Путиным в 2023 году. 2024-й, напомним, указом главы государства объявлен Годом семьи в России.

Учредителями и организаторами премии в 2023 году являются Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Правительство Республики Татарстан при поддержке Министерства просвещения РФ и программы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) «Больше, чем путешествие».

Фото: Минмолодежи Татарстана