Татарстанцы оценили экологическую обстановку в регионе на 3 из 5 баллов

С начала 2023 года система мониторинга «Инцидент менеджмент» зафиксировала более 1,8 тыс. обращений по вопросам экологии и обращения с ТКО в Татарстане. В системе «Народный контроль» эти вопросы входят в топ-10 обращений граждан. Об этом стало известно сегодня на заседании проектного офиса Центра управления регионом РТ в Казани.

Уполномоченный по правам человека в РТ и председатель Проектного офиса Центра управления регионом Республики Татарстан Сария Сабурская сообщила, что экологическую обстановку в республике люди оценивают на среднем уровне — 3,11 из 5 баллов. При этом в городах — на 2,97, а в селах — на 3,32 балла.

Отрицательное воздействие на экологию, по мнению горожан, оказывают промышленные предприятия и другие источники воздействия. В этом году по вопросам экологии через «Госуслуги» поступило 110 сообщений от жителей Татарстана, а в систему «Народный контроль» — еще 771 уведомление.

Участники проектного офиса обсудили актуальные проблемы в сфере экологии, обращения жителей республики, подвели промежуточные итоги контрольно-надзорных мероприятий на объектах, подлежащих федеральному государственному надзору, а также рассмотрели вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами.