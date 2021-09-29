Татарстанцы обсудили борьбу с буллингом и профилактику экстремизма среди подростков

В Татарстане завершился республиканский форум «Конструктив», проведенный Минмолодежи РТ и Академией творческой молодежи РТ при поддержке аппарата Антитеррористической комиссии в РТ. Церемония закрытия состоялась в ИТ-парке Казани.

В форуме очно участвовали 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет, а онлайн-трансляции мероприятий набрали почти 800 тыс. просмотров во «ВКонтакте». За три дня участники успели поработать в команде, посетить 15 лекций, а также митапы и тренинги. Эксперты рассказали им, как распознать буллинг и бороться с ним, профилактику экстремизма, терроризма и участия подростов в деструктивных сообществах.

«Образовательная программа включала в себя лекции, дискуссии, семинары, целью которых является построение диалога между молодежью, область интересов которых связана с профилактикой экстремизма и терроризма с органами государственной власти, специалистами и экспертами по предупреждению и профилактике деструктивных действий», — уточнили организаторы.

На церемонии закрытия, прошедшей 27 сентября, состоялась защита кейс-турнира, во время которой решались актуальные вопросы в сфере профилактики экстремизма, терроризма и деструктивных явлений. Планируется, что решения, разработанные совместно с представителями органов госвласти, психологами и специалистами, будут переданы в районы РТ как рекомендации для борьбы с вовлечением подростков в социально опасные деструктивные движения.

Работы оценивались ведущими экспертами сферы.

«Я много слышала, что современная молодежь думающая и активная, сегодня я реально убедилась в том, что наши татарстанские молодые люди — они креативные, интересные, творческие», — отметила один из членов жюри — научный сотрудник лаборатории воспитания, дополнительного образования и профилактики асоциального поведения ГАОУ ДПО ИРО РТ Эльвира Башлай.

10 самых активных участников мероприятия получили памятные подарки и сертификаты. Кроме того, сертификаты участника вручили каждому из участвовавших в работе форума, а участникам образовательной программы для специалистов — сертификаты о повышении квалификации.