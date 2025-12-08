Татарстанцы обменяли более 5 млн. мелочи в рамках «Монетной недели» от Банка России

В рамках «Монетной недели» жители РТ принесли в банки мелочь на общую сумму более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Сообщается, что татарстанцы приносили монеты всех номиналов, однако наиболее часто в банки передавались рублевая и десятирублевая мелочь.

«Это помогает поддерживать необходимое количество разменных денег в обороте и снизить затраты на чеканку дополнительных монет», – отмечает управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Монетная неделя – акция, в ходе которой банки меняют монеты на банкноты без комиссии или же кладут принесенную сумму на банковский счет. В 2025 году «Монетная неделя» проходила с 22 сентября по 4 октября.