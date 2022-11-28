Татарстанцы назвали топ-пять soft-skills, нужных для работы

В ходе опроса 70% работников Татарстана заявили, что им достаточно профессиональных знаний и навыков. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«С повышением возраста респондента эта доля увеличивалась с 64% у соискателей 18–24 [лет] до 83% у соискателей старше 55 лет. Половине среди тех, кто недоволен уровнем своих знаний, не хватает навыков владения английским языков, каждый третий проседает в знании „1С: Предприятие 8“. Также в топ-пять входят soft-skills: 29% — ведение переговоров, 28% — AutoCAD, 27% — управление персоналом, 27% — знание CRM», — сказано в сообщении.

При этом 80% респондентов региона знают, чем отличаются soft и hard skills. В среднем работники Татарстана оценивают свои soft skills на 3,9 балла, что немного ниже среднероссийских показателей. В целом по России респонденты оценили свои soft skills на четыре балла из пяти возможных.

Еще 74% опрошенных жителей региона сообщили, что планируют до конца года пройти какое-либо обучение. Часть из них будет делать это за свой счет, каждый десятый — за счет работодателя, 13% — за счет государства.

Как выяснилось, люди собираются повышать квалификацию, изучать программирование, основы управления персоналом или производством, учить английский язык, осваивать бухучет и так далее.