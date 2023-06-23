Татарстанцы назвали топ наиболее подходящих подросткам профессий

Жители Татарстана назвали профессии, которые больше всего, по их мнению, подходят соискателям младше 18 лет. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru.

«Больше всего подросткам подходит работа курьера (54%), промоутера и расклейщика объявлений (по 52%), волонтера (43%). Наименее подходящей профессией для несовершеннолетних жители республики назвали повара, администратора, продавца-консультанта и оператора колл-центра», — сказано в сообщении.

Также в ходе опроса татарстанцы указывали такие варианты, как junior-программист, аниматор, дизайнер, журналист, дворник, младший научный сотрудник, озеленитель, почтальон, няня, вожатый, слесарь и мойщик машин.