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Татарстанцы назвали топ наиболее подходящих подросткам профессий
Жители Татарстана назвали профессии, которые больше всего, по их мнению, подходят соискателям младше 18 лет. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru.
«Больше всего подросткам подходит работа курьера (54%), промоутера и расклейщика объявлений (по 52%), волонтера (43%). Наименее подходящей профессией для несовершеннолетних жители республики назвали повара, администратора, продавца-консультанта и оператора колл-центра», — сказано в сообщении.
Также в ходе опроса татарстанцы указывали такие варианты, как junior-программист, аниматор, дизайнер, журналист, дворник, младший научный сотрудник, озеленитель, почтальон, няня, вожатый, слесарь и мойщик машин.
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