Татарстанцы нашли альтернативу горнолыжным курортам Сочи

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%. Россияне всё чаще выбирают для активного отдыха новые направления — Мурманскую область, Камчатку и Южно-Сахалинск. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период новогодних каникул.

Сокращение авиасообщения с европейскими странами, традиционным местом горнолыжного отдыха, заставило туристов обратить внимание на новые направления. В период новогодних праздников турпоток на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии оказался почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

При этом инфраструктура российских курортов активно развивается вместе с ростом спроса на активный отдых. Лыжники и сноубордисты продолжают посещать давно полюбившиеся им горнолыжные склоны — турпоток горнолыжного кластера Сочи изменился незначительно. Напротив, склоны Кавказа демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания — турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз.

Вместе с тем заметный прирост в этом году показали менее известные курорты в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал турпоток в Мурманской области: в период новогодних каникул сюда приехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Существенную динамику продемонстрировали также курорты Камчатского края — они выросли на 47%, а также горнолыжный курорт в Южно-Сахалинске, принявший на 37% больше гостей, чем в начале 2022 года.

Мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25–44 года.

Жители Татарстана не изменили традициям и отдали предпочтение соседним регионам. Среди самых посещаемых татарстанцами стала Удмуртия — каждый второй экстремал из республики посетил её в январе. На втором месте по популярности — Башкирия. Замкнул первую тройку Сочи.

Татарстанские курорты в январе пользовались большим спросом у жителей Москвы, Московской, Нижегородской, Свердловской областей и соседней Чувашии, на них пришлось 40% всего турпотока.

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. За год на горнолыжных трассах Татарстана интернет-трафик вырос на 40%. Любители зимних видов спорта общались в социальных сетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео — именно на эти активности пришлось 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисами стали YouTube, TikTok и Telegram.

Устойчивая связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности как туристам, так и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций. В республике уделяется большое внимание развитию устойчивой мобильной связи. Территории горнолыжных комплексов покрыты сетью LTE. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на многих курортах — как в республике, так и за ее пределами. Например, самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения.