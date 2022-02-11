Татарстанцы нарастили объем средств на счетах эскроу в 2021 году в 1,9 раза

Объем средств жителей Татарстана на счетах эскроу в 2021 году вырос в 1,9 раза – до 60,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

На начало года строили квартиры как дольщики 17,5 тысячи семей, их количество за год выросло в 1,8 раза.

С начала действия механизма проектного финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов более 12,6 тысячи квартир уже были сданы в эксплуатацию.

«Размещенные в 2021 году на эскроу-счетах средства участвуют в финансировании проектов жилищного строительства на 142,1 млрд рублей. Главное преимущество договоров эскроу – это безопасный способ приобретения жилья для граждан. Строительная компания получит деньги покупателей только после завершения строительства дома, а средства на таких счетах попадают в систему страхования вкладов», отметил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин.