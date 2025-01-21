Татарстанцы направили почти 100 тыс. обращений в «Народный контроль» в 2024-м

Для обратной связи властей с населением в Татарстане активно используются три цифровых сервиса: «Народный контроль», обращения через портал Госуслуг России и система «Инцидент менеджмент», обрабатывающая запросы в государственных группах в соцсетях. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская на брифинге в кабмине РТ.

По ее словам, в республике ежегодно идет обновление систем, чтобы улучшить качество работы, удобство для пользователей и скорость обработки.

Она отметила, что за прошлый год поступило почти 100 тыс. обращений в систему обратной связи на портале Госуслуг, более 120 тыс. через «Инцидент менеджмент» и почти 100 тыс. в систему «Народный контроль».

Отдельное внимание Сабурская уделила «Народному контролю». Так, в 2024-м модернизировали форму подачи уведомлений. Введена тепловая карта – система аналитики, которая обеспечивает отображение всей необходимой информации для руководителей муниципалитетов, что повышает скорость и качество обработки заявок.

Кроме того, в прошлом году ввели новые категории: добавили вопросы, связанные с проведением СВО и прохождением жителями республики диспансеризации.

Еще одним изменением стало введение индикатора для исполнителей, по которому допускается не более 10% нарушений по срокам рассмотрения от общего числа заявок. А также подняли индикатор по доле решенных обращений с 60% до 65%.

Всего с 2019-го поступило около 687 тыс. обращений, решено уже больше 650 тыс. (более 91%). В прошлом году в системе опубликовано почти 98 тыс. обращений, что меньше чем в 2023-м. Снижение вызвано интеграцией системы с платформой обратной связи.

Более 76 тыс. уведомлений были решены положительно. Самыми популярными стали вопросы, связанные с благоустройством и инфраструктурой, на втором месте – дороги и на третьем – вопросы ЖКХ.