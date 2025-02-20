Татарстанцы направили более двухсот заявок на конкурс «Родная игрушка»

Татарстанцы направили более двухсот заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка», организованном Обществом «Знание» и Движением Первых. Всего поступило 28 тысяч работ из разных регионов России, сообщают организаторы.

«Конкурс был инициирован для того, чтобы выявить и поддержать проекты по производству оригинальных отечественных игр и игрушек, которые разработаны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности», – говорится в сообщении.

Теперь экспертному жюри предстоит определить лучшие работы. Результаты отбора объявят на заседании оргкомитета 3 марта.

Отмечается также, что лидером по количеству заявок стала номинация «Сюжетно-образная игрушка», объединившая более половины всех претендентов. Каждый четвертый участник выбрал формат настольных игр. Конструкторы и сборные модели воплотили в концепциях 6% участников, а номинации «Техническая и технологическая игрушка» и «Мультимедийный проект» набрали 3% и 4% от общего числа заявок соответственно.

«У меня уже была возможность ознакомиться с некоторыми заявками и, знаете, я лишний раз убедился, что у нас – россиян – огромный творческий потенциал и безмерное уважение к своей культуре и истории. Хочу поблагодарить конкурсантов за их труд и вовлеченность, за понимание, что игрушка – это не просто забава, но проводник в познание мира», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.