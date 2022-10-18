Татарстанцы направили более 22 тыс. обращений по вопросам частичной мобилизации

В Татарстане для приема и обработки обращений создан «единый цифровой контур», который объединяет различные системы информирования населения. С момента объявления о начале частичной мобилизации 21 сентября по всем каналам было получено более 22 тыс. обращений. Об этом сообщил ответственный координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В связи с изменяющейся обстановкой содержание сообщений меняется. Сначала это были консультации по вопросам мобилизации, сейчас больше просьбы о различной поддержке от семей», — рассказал спикер.

По словам Сафина, 912 обращений были переданы в колл-центр и партнерам движения, 834 из них в настоящий момент отработаны либо находятся в процессе отработки. «Каждое десятое обращение — просьба оказания психологической поддержки», — подчеркнул он.

Координатор движения добавил, что Российский Красный Крест оказывает психологическую поддержку гражданам по телефону и организует групповые сеансы психотерапии во всех городах и районах республики. Эта работа началась на текущей неделе, уточнил он.

В Татарстане в связи с частичной мобилизацией возобновили деятельность республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Созданный для приема обращений «единый цифровой контур» подключен к действующим региональным и федеральным системам информирования и поддержки населения.

Речь идет о федеральной линии 122, системах ОНФ.Помощь и «Народный контроль», общественной приемной партии «Единая Россия», системе мониторинга «Инцидент менеджмент», горячей линии АНО «Добрая Казань».

«Информация, собранная со всех этих источников, аккумулируется и обрабатывается в едином колл-центре движения, затем передается в соответствующие министерства и ведомства, муниципальные штабы движения, а также многочисленным партнерам», — пояснил Сафин.