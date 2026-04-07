Татарстанцы направили более 200 работ на конкурс песенной поэзии

Прием заявок на Общероссийский конкурс песенной поэзии имени Н.Н. Добронравова «Знание.Авторы» завершился. В нем приняли участие 5 764 автора из России и Белоруссии, которые представили 14 680 произведений по восьми тематическим направлениям. Из Республики Татарстан поступило 226 стихотворений.

Следующим этапом станет экспертная оценка работ, по итогам которой определят до 50 финалистов. Конкурс проводит общество «Знание» по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Наибольшей популярностью пользовались направления «Любовная лирика» (4 034 заявки), «О защитниках Отечества» (2 553) и «Открытая тема» (2 549), где авторы раскрывали личные смыслы. Значительное внимание участники уделили и патриотической теме: в категории «О Родине» было подано 2 274 произведения.

Заявки пришли из всех 89 регионов страны. Больше всего работ направили из Москвы (1 489), Московской области (1 401), Краснодарского края (656), Санкт-Петербурга (617), Свердловской области (482), Красноярского края (387), Новосибирской области (316), Челябинской области (286), Нижегородской области (282) и Ростовской области (269).

Многие участники отправили сразу несколько произведений: почти две тысячи человек подали по три заявки. Более тысячи заявок поступило от авторов в возрасте от 14 до 17 лет.

Заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль отметил, что конкурс объединил почти шесть тысяч авторов из России и Белоруссии, самому младшему участнику – 14 лет, самому старшему – 90. По его словам, многие конкурсанты представили несколько работ, в итоге было получено более 14 тысяч стихотворений.

Он также обратил внимание, что одной из самых востребованных стала тема о защитниках Отечества – участники посвятили свои тексты мужеству солдат и памяти героев Великой Отечественной войны. Кроме того, по его словам, заметен интерес к детской поэзии: в этом направлении подано более тысячи произведений.

Хвиль добавил, что организаторы ожидают подведения итогов и определения лучших работ.

Отдельно отмечается интерес к детским стихам: в этой категории представлено 1 002 произведения для песен. В них авторы затрагивают темы семьи, дружбы, взаимопомощи, а также создают образы, связанные с детством, школьной жизнью и первыми открытиями.

В апреле работы рассмотрит экспертный совет. Оценка будет проводиться по ряду критериев, включая технику стихосложения, оригинальность, глубину содержания, песенность, соответствие теме и композиционную целостность. По итогам выберут до 50 финалистов.

С 1 по 20 мая пройдет народное онлайн-голосование в национальном мессенджере MAX. Параллельно финалистов оценит жюри. В его состав вошли композитор и почетный председатель жюри Александра Пахмутова, поэт-песенник Александр Шаганов, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, композитор Владимир Пресняков, певица и автор-исполнитель Юта и другие представители культуры.

Победителей объявят в мае 2026 года по итогам заседания оргкомитета. В дальнейшем они смогут создать песни на свои стихи совместно с известным российским композитором, а также примут участие в гала-концерте ко дню рождения Н.Н. Добронравова в ноябре 2026 года.

Конкурс «Знание.Авторы» направлен на поиск талантливых поэтов, поддержку литературных традиций и сохранение культурного кода и богатства русского языка в песенном искусстве. Работы принимались по восьми направлениям: «О защитниках Отечества», «О Родине», «О дружбе», «Для детей», «Любовная лирика», «О семье», «Труд, призвание, выбор жизненного пути» и «Открытая тема».

Участие было открыто и для авторов из Белоруссии – в рамках укрепления культурных связей Союзного государства и признания вклада Николая Добронравова и Александры Пахмутовой в общее культурное наследие.