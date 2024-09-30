Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцы направили 7,3 тыс. обращений в Минэкологии в 2024 году
С начала года жители Татарстана направили в Министерство экологии и природных ресурсов РТ 7297 обращений. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.
Чаще всего сообщения поступают в мобильном приложении «Школьный экопатруль» — 3123. Еще 1186 уведомлений направлено в системе «Народный контроль», 171 — через платформу обратной связи «ПОС». 2187 обращений получено в интернет-приемной Минэкологии Татарстана.
Чаще всего жители РТ обращают внимание специалистов на несанкционированные свалки, задержки вывоза мусора. Этим темам было посвящено 4546 сообщений. Кроме того, 1096 обращений были связаны с качеством атмосферного воздуха, а 852 — воды.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»