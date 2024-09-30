news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 30 сентября 2024 19:22

Татарстанцы направили 7,3 тыс. обращений в Минэкологии в 2024 году

Скопировать ссылку

С начала года жители Татарстана направили в Министерство экологии и природных ресурсов РТ 7297 обращений. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Чаще всего сообщения поступают в мобильном приложении «Школьный экопатруль» — 3123. Еще 1186 уведомлений направлено в системе «Народный контроль», 171 — через платформу обратной связи «ПОС». 2187 обращений получено в интернет-приемной Минэкологии Татарстана.

Чаще всего жители РТ обращают внимание специалистов на несанкционированные свалки, задержки вывоза мусора. Этим темам было посвящено 4546 сообщений. Кроме того, 1096 обращений были связаны с качеством атмосферного воздуха, а 852 — воды.

#Минэкологии РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100