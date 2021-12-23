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Общество
23 декабря 2021  11:10
Надежда Гордеева

Татарстанцы направили 296 млн рублей по самообложению для развития сельских территорий

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Татарстанцы в этом году направили около 300 млн рублей по программе самообложения. Об этом сообщил председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин на XVI съезде ассоциации. 

«В практику деятельности сельских муниципалитетов прочно вошла такая форма непосредственного участия населения в развитии своей территории, как самообложение. В этом году население смогло направить на эти цели 296 млн рублей своих средств», – рассказал докладчик.

Губайдуллин отметил, что из бюджета республики на самообложение было выделено 1,2 млрд рублей.

«Хотелось бы выразить благодарность Президенту Татарстана за изыскание дополнительных 200 млн рублей на софинансирование средств самообложения граждан», – подчеркнул он. 

Руководитель ассоциации добавил, что с 2013 года на эти цели направлено уже 6,5 млрд рублей. «Это позволило решить многие важные вопросы сельских жителей», – заявил он.

В работе XVI съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» принимают участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

#самообложение
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