Татарстанцы накопили на депозитах более двух бюджетов РТ

По данным на 1 октября, жители Татарстана хранили на вкладах с учетом счетов эскроу 688,4 млрд рублей, следует из данных Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

По сравнению с сентябрем сумма выросла на 2,4%, за год – на 4,6%.

Без учета счетов эскроу татарстанцы держали на вкладах 640,5 млрд рублей – за последний месяц сумма выросла на 2,5%, или почти 16 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Сумма, размещенная на вкладах по состоянию на 1 октября, – максимальное значение за последние два года (данные Банка России доступны с июля 2019 года). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вкладов вырос на 0,7%.

При этом объем средств только на счетах эскроу на 1 октября составил 47,8 млрд рублей, за месяц он вырос лишь на 1,1%, а за год – в 2,2 раза.

«Ставки по депозитам наконец начали расти — в сентябре по депозитам на срок больше года банки предлагали 5,9% годовых, а в начале этого года это было 4,2%. В октябре (пока у нас есть только оперативные данные, это маркетинговые предложения банков, их анализ) рост ставок продолжился», – сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании профильных комитетов Госдумы по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2022–2024 годы.

Как сообщалось ранее, доходы бюджета Татарстана в 2022 году запланированы в объеме 294,8 млрд рублей.