Татарстанцы за год потратили на сельхозярмарках 2,1 млрд рублей

В Татарстане в этом году провели 22 сельскохозяйственные ярмарки. Всего фермеры реализовали продукцию на 2,1 млрд рублей, в том числе на 500 млн рублей в весенний период и на 1,6 млрд рублей – в осенний, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Участники ярмарок завезли на площадки более 18 тыс. тонн овощей, в том числе 11 тыс. тонн картофеля, около 4 тыс. тонн лука, а также 2,6 тыс. тонн мяса, включая 1,5 тыс. тонн говядины, 360 тонн разливного молока, 3,5 млн штук куриных яиц, 1265 тонн сахарного песка и 882 тонны муки», – отметили в пресс-службе.

В этом году сельхозярмарки прошли в Татарстане с 19 марта по 23 апреля и с 10 сентября по 24 декабря. Торговля была организована на 15 площадках Казани, на двух площадках в Зеленодольском районе и Набережных Челнах, на трех площадках в Нижнекамске. Кроме того, ярмарки проводились в 26 районах республики.