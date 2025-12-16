Татарстанцы на новогодних каникулах будут отдыхать 12 дней

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ разъяснило порядок праздничных и выходных дней в период новогодних каникул 2025-2026 годов.

Согласно статье 112 ТК РФ, нерабочими праздничными днями являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы, а также 7 января – Рождество Христово.

Правительством Российской Федерации были установлены переносы выходных дней. Выходной день с воскресенья 5 января 2025 года был перенесен на среду 31 декабря 2025 года, чтобы рационально использовать праздничные и выходные дни.

Выходной день с субботы 3 января 2026 года перенесен на пятницу 9 января 2026 года.

В результате рабочая неделя с 29 по 30 декабря 2025 года сокращается до двух дней, а 31 декабря 2025 года и период с 1 января по 11 января 2026 года включительно будут днями отдыха.