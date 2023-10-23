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Задолженность организаций за газ в Татарстане уменьшилась на 10 млн рублей
Просроченная задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса за газ в Татарстане на 1 октября снизилась на 10 млн рублей в сравнении с показателями 2022 года — до 149 млн рублей. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
За год задолженность за потребленную электроэнергию снизилась на 8 млн рублей. На 1 октября показатель составил 29 млн рублей. Кроме того, на 6 млн уменьшилась просроченная задолженность за электроэнергию организаций коммунального комплекса — до 13,56 млн рублей и на 53 млн — управляющих организаций за тепловую энергию перед АО «Татэнерго». На 1 октября долги последних составляют 120 млн рублей.
Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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