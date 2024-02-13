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Татарстанцы на 19% чаще стали выбирать Сочи для отпуска
Эксперты проанализировали поездки россиян в Сочи за прошлый год на основе данных сервиса бронирования отелей МТС Travel. Если в целом по стране турпоток в горный кластер Сочи увеличился по сравнению с 2022 годом на 3%, татарстанцы стали ездить сюда на 19% больше.
Больше всего на горнолыжные курорты приезжают туристов из Москвы (30% от всех поездок по стране), Санкт-Петербурга (7%) и Ростовской области (5%). Туристы из Татарстана заняли в этом рейтинге пятое место (4%).
Продолжительность отдыха как у российских, так и у татарстанских туристов составила 8 дней. Самые короткие поездки — у туристов из Ингушетии, КЧР и Дагестана. Примерно каждый третий отдыхающий в горах во время поездки посещает еще и побережье Сочи. Чаще всего в горы Сочи приезжают татарстанцы 35-44 лет, женщин среди них чуть больше (56%), чем мужчин (44%).
«Татарстан славится своим гостеприимством, но и сами татарстанцы — активные путешественники. С учетом тренда на развитие внутреннего туризма, выбор жителями республики сочинских гор для отдыха не удивителен. Татарстанцы выбирают курорты Сочи, отдавая предпочтение развитой туристической, транспортной и цифровой инфраструктуре. К примеру, на курортах Газпром, Красная Поляна и Роза Хутор МТС провела комплексную модернизацию сетей. В результате максимальная скорость мобильного интернета в этих районах значительно увеличилась. Территория покрытия также расширилась почти вдвое, что позволило пользоваться 4G-сигналом даже на высокогорных участках трасс на высоте 2 400 метров. Практически во всех отелях, а также развлекательных центрах, спортивных комплексах МТС развернула антенные системы внутри зданий для хорошего приема. Всего за последние пять лет компанией было вложено в развитие инфраструктуры связи в горах Сочи порядка одного миллиарда рублей.», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.
Фото предоставила компания МТС
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