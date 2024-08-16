Татарстанцы могут заявиться на всероссийский конкурс гидов «Проводники смыслов»

Жители Татарстана могут принять участие во втором сезоне всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов», организатором которого выступает программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В конкурсе могут принять участие авторы экскурсий для молодого поколения со всей России в возрасте от 18 лет. Это могут быть не только профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики, но и краеведы, музейные работники, представители смежных профессий, педагоги и студенты профильных специальностей, блогеры, авторы экскурсионного контента, сотрудники природных парков и особо охраняемых природных территорий, авторы приложений, чат-ботов и квест-платформ. Для них организуют образовательную программу.

Заявки принимаются до 30 августа на сайте конкурса по пяти номинациям: «Культурно-познавательная экскурсия», «Профориентационная экскурсия», «Детская экскурсия», «Экскурсия будущего» и «Хранители троп».

Отборочный этап пройдет онлайн с 1 по 24 сентября — участники должны будут записать видеовизитки, в которых расскажут о себе и мотивации к участию в конкурсе, а также презентовать проекты своих экскурсий экспертам конкурса.

Жюри отберет 400 полуфиналистов, которые примут участие в очных региональных полуфиналах с 25 сентября по 18 октября. Лучших выявят в каждом федеральном округе.

Программа «Больше, чем путешествие» реализуется Росмолодежью в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».