Татарстанцы смогут зарегистрировать права на хозпостройки в упрощенном порядке

Жители Татарстана смогут воспользоваться упрощенной регистрацией прав на хозяйственные постройки, возведенные до 1 января 2013 года. К примеру, это сараи, погреба, бани, навесы, колодцы и другие объекты на землях, предназначенных для жилищного строительства, ведения личного хозяйства и садоводства, объяснили в Управлении Росреестра по республике.

В настоящее время соответствующий документ принят Государственной Думой во втором и третьем чтениях. Законопроект составлен при участии Росреестра.

По данным Росреестра по РТ, многие вспомогательные постройки в Татарстане все еще не зарегистрированы. Одной из причин являются финансовые и временные затраты, в том числе на проведение кадастровых работ, подготовку декларации и процедуру государственной регистрации. Однако благодаря принятию закона собственники смогут оформить права на основании старых документов технической инвентаризации, к примеру паспорта домовладения, выданного БТИ, и документа, подтверждающего право на землю.

«При этом гражданам не нужно заказывать кадастровые работы и платить за них, — подчеркнула заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова. — Более того, им даже не нужно будет уплачивать государственную пошлину за регистрацию права собственности. В этом принципиальная разница уже имеющегося и предложенного подходов».

В управлении обратили внимание, что упрощенный порядок распространится только на объекты, указанные в перечне законопроекта. Так, применить его к коммерческим объектам не получится. То же касается и объектов, признанных самовольной застройкой, если у гражданина отсутствуют права на землю.

Помимо этого, механизм предлагается распространить на дома блокированной застройки, возведенные до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса России). Однако законопроектом предусмотрено ограничение — использовать упрощенный порядок можно только тогда, когда количество домов блокированной застройки в одном ряду не превышает двух.

В Росреестре по РТ отметили, что в Татарстане насчитывается порядка 13,5 тысячи двухквартирных жилых домов (блокированной застройки), в том числе построенные до 1999 года. При отсутствии документов, устанавливающих право на объект, граждане могут оформить их только в судебном порядке.

Введение нового механизма поможет защитить имущественные права граждан и обеспечить гражданский оборот таких объектов.

Ко второму чтению законопроект дополнен положениями, согласно которым за собственниками блоков сохраняется право собственности на земельный участок под домом блокированной застройки, если сведения о таких блоках были внесены в ЕГРН в качестве квартир и земельный участок под таким домом образован до вступления в силу положений, предусмотренных законопроектом.

Сегодня, чтобы оформить земельный участок под домом блокированной застройки, собственникам приходится обращаться в уполномоченный орган за предоставлением такого участка и проводить кадастровые работы для его образования. Законопроект исключит эту необходимость. У граждан сохранится право общей долевой собственности в случае, если раньше блоки были оформлены как квартиры, и им не понадобится приобретать такой земельный участок за плату в собственность или в аренду.