Татарстанцы могут заплатить налоги за родственников или друзей

Заплатить налоги в Татарстане можно не только за себя, но и за другого человека. При этом в случае уплаты налога за другого человека не нужно ни паспорта, ни доверенности от того, за кого платят. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал глава управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

«Родственные или гражданско-правовые отношения подтверждать также не нужно», – добавил он.

По его словам, сделать это можно по индексу документа (УИН), который указан в налоговом уведомлении, с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин». Дистанционно уплатить налоги можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ» или через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Кроме того, произвести уплату налогов за третьих лиц можно и традиционным способом – через платежные терминалы, банки и почтовые отделения.