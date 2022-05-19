Татарстанцы могут записаться на прием комиссии Генпрокуратуры РФ в Казани

В понедельник, 23 мая, в 16.00 в здании прокуратуры Татарстана в Казани по адресу Кремлевская, 14 пройдет прием граждан по вопросам исполнения уголовных наказаний в РТ. Прием проведет комиссия Генпрокуратуры России.

Записаться на прием можно по телефонам – 8(843) 291-18-81, 291-19-25. Звонки принимаются по будням, с девяти утра до шести вечера. На приеме нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.