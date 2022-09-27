Татарстанцы могут задать вопросы про ЕГЭ и ОГЭ руководителю Рособрнадзора

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 19 октября проведет ежегодную Всероссийскую встречу с родителями. Вопросы можно направить в письменной форме или в формате видеообращения, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

«В ходе встречи Анзор Музаев и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ, исследований качества образования, а также других актуальных тем», — отметили в пресс-службе.

Задать их можно заранее на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru. Ответы на наиболее популярные и интересные вопросы прозвучат во время встречи.

Посмотреть мероприятие в прямом эфире можно будет в сообществах Рособрнадзора в соцсети «ВКонтакте» и на Rutube.