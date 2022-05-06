Татарстанцы могут задать вопросы о проведении ОГЭ и ЕГЭ руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву. Горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации, пройдет 19 мая, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

«Анзор Музаев ответит на самые актуальные вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в основной и дополнительный периоды, процедуры проведения экзаменов, содержания экзаменационных материалов, процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ», – говорится в сообщении.

Вопросы уже принимаются по электронной почте – ege2022@obrnadzor.gov.ru, а также в сообществе Рособрнадзора в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, вопросы можно будет задать во время прямого эфира горячей линии. Трансляция будет вестись с 11.00 в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте».