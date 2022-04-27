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Ру Тат
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Здоровье
27 апреля 2022  11:44
Эвелина Киселёва

Татарстанцы могут задать свои вопросы о вакцинации на горячую линию Роспотребнадзора

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Жители Татарстана могут задать свои вопросы об иммунизации сотрудникам Роспотребнадзора. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала кандидат медицинских наук, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

Неделя иммунизации проходит ежегодно, в этом году она продлится с 24 по 30 апреля. Тема акции этого года – долгая жизнь для всех. 

«В рамках единой недели иммунизации Управлением открыта горячая линия, она работает с 18 по 29 апреля с 9.00 до 16.00», – отметила спикер.

Задать свои вопросы об иммунопрофилактики можно по номерам 238-52-11 и 238-96-84.

#вакцинация #управление роспотребнадзора по рт
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