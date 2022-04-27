Татарстанцы могут задать свои вопросы о вакцинации на горячую линию Роспотребнадзора

Жители Татарстана могут задать свои вопросы об иммунизации сотрудникам Роспотребнадзора. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала кандидат медицинских наук, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

Неделя иммунизации проходит ежегодно, в этом году она продлится с 24 по 30 апреля. Тема акции этого года – долгая жизнь для всех.

«В рамках единой недели иммунизации Управлением открыта горячая линия, она работает с 18 по 29 апреля с 9.00 до 16.00», – отметила спикер.

Задать свои вопросы об иммунопрофилактики можно по номерам 238-52-11 и 238-96-84.