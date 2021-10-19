Татарстанцы выберут села, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году

Жители Татарстана могут выбрать населенные пункты республики, которые будут подключены к интернету в следующем году. Голосование стартовало на портале госуслуг, сообщает Минцифры РТ.

В числе участников голосования 624 татарстанских населенных пункта — села, поселки и деревни, — в которых проживают от 100 до 500 человек. Выбрать определенный можно заполнив специальную форму.

Отдать голос могут татарстанцы с подтвержденной записью на портале госуслуг, а также имеющие постоянную регистрацию в регионе голосования. Голосование продлится до 15 ноября, отметили в пресс-службе ведомства. Желающие также могут принять участие, направив бумажное письмо в адрес Минцифры России.

Победителем голосования станет 61 населенный пункт Татарстана. В 2022 году в них будет обеспечен мобильный доступ к высокоскоростному интернету.