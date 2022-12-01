До 6 декабря татарстанцы могут выбрать публичные цели Минспорта РТ на 2023 год

Голосование за публичные цели Министерства спорта РТ продолжится до 6 декабря. Жители региона смогут сами выбрать, что будет в приоритете у ведомства на будущий год. Это может быть как ремонт спортивных объектов и создание новых рядом с домом, так и цифровизация отрасли, повышение зарплаты тренеров. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Общественного совета при Минспорте РТ, председатель молодежного физкультурно-спортивного общества «Буревестник» РТ Эмир Харисов.

«Формирование публичных целей нужно для того, чтобы получить обратную связь от граждан республики. Мы должны понять, насколько актуальны те задачи, которые Минспорт ставит перед собой в принципе. Это помогает нам увидеть, какие темы наиболее востребованы на данный момент», – заявил собеседник.

По его мнению, наиболее актуальные цели, внесенные в список в этом году – это создание условий для занятий спортом недалеко от дома и цифровизация отрасли для сокращения очередей и проволочек на спортивных объектах.

Харисов пояснил, как формирование публичных целей работает для самих граждан республики. К примеру, если в их городе или населенном пункте есть спортивный объект в плохом состоянии, то они могут выбрать публичной целью Минспорта РТ капитальный ремонт спортобъектов. Соответственно, ведомство обратит особое внимание на эту тему, оценив ее актуальность для населения.

Голосование продлится до 6 декабря. Свой голос можно отдать через портал «Госуслуги».